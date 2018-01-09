В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег

На севере Алжира в районе города Айн-Сефра на днях выпал снег. Снежные осадки в Сахаре событие крайне редкое, в особенности ученых удивляет тот факт, что снегопад зафиксирован второй год подряд.

По данным алжирской газеты ТСА, высота снежного покрова достигала 40 см. Впрочем, к вечеру снег начал таять. Подобное похолодание в Сахаре отмечалось в прошлом году. Тогда как за последние 37 лет снег в пустыне выпадал всего четыре раза.

По словам ученых из Межправительственной группы экспертов по изменениям климата, повышенная повторяемость таких экстремальных событий – это следствия глобального потепления.

Добавим, Сахара – самая крупная и жаркая пустыня в мире, она частично окрывает территории десяти стран. Летом температура воздуха там достигает +57 градусов Цельсия, зимой – до -18 градусов.

Алжир, Служба информации РИА «Новый День»

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