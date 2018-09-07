Ученые предложили сделать из Сахары огромную батарейку

Пустыня Сахара может стать крупнейшим источником энергии в мире. Об этом заявили метеорологи из Аргентины.

По словам ученых, огромную территорию пустыни нужно застроить солнечными батареями и ветряками. Благодаря отсутствию растительности и зданий в Сахаре дует постоянный ветер и светит палящее солнце. По оценкам метеорологов, пустыня может вырабатывать в четыре раза больше электроэнергии, чем сейчас потребляет весь мир, пишет журнал Science.

При этом специалисты указывают и на другой эффект от реализации такого грандиозного проекта. Как показывают результаты компьютерного моделирования, после застройки в Сахаре вдвое вырастет уровень выпадения осадков. Не исключено, что в таких условиях почва пустыни вновь станет плодородной.

Буэнос-Айрес, Служба информации РИА «Новый День»

Буэнос-Айрес. Другие новости 07.09.18

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