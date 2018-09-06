NASA обещает миллион долларов за технологию получения сахара из атмосферы Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило конкурс, победитель которого получит 1 млн долларов. На вознаграждение может рассчитывать разработчик технологии выработки сахарозы из углекислого газа в условиях Марса. Об этом сообщает сайт организации.

Отмечается, что выработка сахара из углекислоты, которой в атмосфере Красной планеты в избытке, позволит решить проблему обеспечения ресурсами первых поселенцев. В NASA подчеркнули, что доставлять на Марс все ресурсы с Земли не представляется возможным, в то время как и выращивание сельскохозяйственных культур для получения углеводов в марсианских условиях – также пока трудноосуществимо.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.09.18

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