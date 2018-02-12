В словацком городе на границе с Украиной и Венгрией объявлена эпидемия сифилиса

В словацком городе Требишов и одноименном районе объявлена эпидемия сифилиса, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Штаба по преодолению кризисной ситуации Словакии. Требишовский район находится на юго-востоке страны, граничит с Венгрией и Украиной. В Требишове проживает 22 тысячи человек, в районе – свыше 103 тысяч. Порядка 4,4% жителей –ромы (цыгане).

На сегодняшний день в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. Среди заболевших – представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что на Востоке Словакии уже на протяжении 8 лет отмечается повышенное число граждан с различными заболеваниями, передаваемыми половым путем. В данный момент медики и чиновники, входящие в штаб по преодолению неблагополучной эпидемиологической ситуации, делают все возможное, чтобы выявить всех заболевших сифилисом. Чтобы остановить распространение заболевания, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Братислава, Иван Гридин

Братислава. Другие новости 11.02.18

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