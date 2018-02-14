В Англии и Уэльсе разбушевалась скарлатина

Лондон (Новый День, Иван Гридин) Минздрав Англии предупреждает о разрастании за последние три недели вспышки скарлатины и о почти двойном увеличении числа заболевших с начала текущего года. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что рост заболеваемости данной инфекцией в регионе наблюдается с 2015 года, а в 2016 года было зарегистрировано самое большое количество больных с 1967 года – более 19 тысяч случаев за год. В связи с этим Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, скарлатина – острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций. Болезнь сопровождается поражением ротоглотки, общей интоксикацией и характерной мелкоточечной сыпью. Источником инфекции является больной человек или носитель. Передается, преимущественно, воздушно-капельным (при кашле, чихании и др.) путем, иногда имеет место контактная передача инфекции или через инфицированную пищу. Инкубационный период от 1 до 10 суток. Лечится антибактериальными препаратами.

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