Минобороны рассекретило документы за подписью Ленина (ФОТО)

Министерство обороны РФ опубликовало подборку уникальных архивных документов, многие из которых десятки лет хранились под грифом «секретно». Это произошло в канун столетия вооруженных сил страны.

Так, например, опубликованы свидетельства о создании Красной армии за подписью Владимира Ленина. Также для граждан представлен доклад в Государственный Комитет Обороны об организации партизанских отрядов от сентября 1941 года и донесение в штаб Георгия Жукова о боях в районе Рейхстага.

Кроме того опубликованы частные документы. Например, стихотворение «Ленинград», написанное неизвестным военнослужащим 551-го стрелкового полка, и наградные листы на представление к званию Героя Советского Союза.

В мире. Другие новости 22.02.18

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