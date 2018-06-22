От первого боевого приказа до плана «Барбаросса»: обнародованы секретные документы ВОВ

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте документы начала Великой Отечественной войны. Ранее эти архивные данные хранились под грифом «совершенно секретно», а теперь стали доступны каждому.

В уникальную подборку попали директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии. Подробности боевых действий, описанные в документах, станут настоящими откровениями даже для профессиональных историков, отмечают в Минобороны.

Новый цикл включает копию Директивы Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 года, подписанной Жуковым и Тимошенко и переданной в ночь на 22 июня командующим армий. Входит в пакет документов и копия рукописного Боевого приказа Наркома Обороны №2 от 22 июня 1941 года, составленного начальником Генштаба РККА Г. Жуковым спустя три часа после начала войны. В нем дается предписание об уничтожении вражеских сил, которые нарушили границу СССР, а также разрешение залетать «на глубину германской территории до 100-150 километров». Примечательно, что сначала было указано, на территорию Финляндии и Румынии не летать, позже Жуков приписал: «Румынию бомбить».

Впервые из архивов извлекли трофейную карту начального этапа «Плана Барбаросса». В документе подробно указывается размещение группировок немецко-фашистских войск у границ СССР, а также обозначены направления основных ударов.

Трофейная карта «План Барбаросса», 22.06.1941 (mil.ru)

Кроме того, в пакет документов вошли боевые приказы по 55-й стрелковой дивизии 4-й армии Киевского особого военного округа, которая одной из первых приняла на себя удар войск вермахта. Обнародованы донесения советских офицеров, сражавшихся в районе Бреста и за легендарную Брестскую крепость.

Поиск и оцифровку ранее не публиковавшихся документов производили сотрудники департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны совместно со специалистами Центрального архива.

«Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», – отметили в ведомстве.

Министерство обороны регулярно публикует секретные документы советских времен. Так в прошлом году 22 июня ведомство обнародовало более 100 страниц исторических документов, в которых говорится о развертывании войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года». В феврале 2018 года стали доступны свидетельства о создании Красной армии за подписью Владимира Ленина. В День космонавтики были опубликованы уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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