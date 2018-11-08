Ученый напомнил главе Франции о роли России в мировой истории

Французский историк Эдуар Юссон раскритиковал заявления президента страны Эммануэля Макрона, который в преддверии празднования столетия окончания Первой мировой войны «объявил Россию врагом». Свои мысли ученый изложил в статье, опубликованной в издании Atlantico.

В частности, историк указал на то, что Макрон, находясь в Вердене, где произошла одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны, заявил о необходимости создания «настоящей европейской армии» для противостояния России, Китаю и США. При этом власти Франции заявляли, что все мероприятия, связанные с этой датой, будут посвящены теме мира.

По мнению Юссона, выбор места и времени объявления России врагом «приводит в изумление». Он также отметил, что это было сделано на фоне того, что через несколько дней в Париж прибудет президент России Владимир Путин. По убеждению автора, какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. Тем более, российская армия заслуживает уважения за «героическую борьбу и огромные потери» осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.

«Не пришло ли время отдать дань убитым российским военным?» – задается вопросом Юссон, предлагая отодвинуть в сторону политику и вспомнить о народе и стране, спасшей весь мир дважды в XX веке. Он также напомнил, что Россия потеряла «при защите свободы Европы» 5 млн убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой, а также более 27 млн убитых во время Второй мировой войны.

При этом, отмечает Юссон, ни один немецкий канцлер со времен распада СССР не сделал в сторону России примирительного шага, тогда как Франция и Германия неоднократно обменивались ими в ходе мероприятий, посвященных войне. Французский историк указал и на то, что, по его мнению, Макрон не понимает, во что ввязывается, создавая независимую систему безопасности в Европе.

«Без согласия с Россией, как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? Как можно в 2018 году всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?» – задается вопросом ученый. Как передает РИА «Новости», Юссон считает, что если Европа хочет мирного будущего, то нужно изо всех сил сопротивляться идее «европейской обороны», направленной как против США, так и против России.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 07.11.18

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