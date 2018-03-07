Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России в преддверии 8 Марта дополнило мультимедийный раздел историческими свидетельствами подвигов женщин в годы Великой Отечественной войны. В основу легли подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы. Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков.

В представленных документах описывается множество героических историй, изложим некоторые. Медсестра Мария Фофанова, вынесла с поля боя 46 раненых советских бойцов, а гвардии ефрейтора Натальи Костяницыной, которая ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага. Из подобранных материалов можно узнать о подвиге боевого расчета «сорокопятки» старшего сержанта Воеводиной. Расчет уничтожил из пушки подбитого немецкого танка два вражеских орудия, девять огневых точек и свыше 70 фашистов.

Особого внимания достойны судьбы сослуживицы Александра Матросова, радистки Ольги Филаткиной, Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной и танкистки Марии Октябрьской. Последняя пожертвовала 50 тыс. рублей из собственных сбережений на постройку и покупку танка, который сама же и водила и который по ее просьбе, направленной лично Сталину, был назван «Боевая подруга».

26 февраля 1943 года Ольга Филаткина получив назначение радисткой в составе отряда автоматчиков-лыжников, выдвинулась в тыл противника. Когда группа остановилась в деревне Среднее Калининской области, внезапно завязался неравный бой. Раненая Ольга до последнего передавала сообщения. Ее спокойный голос указывал место нахождения отряда и вызывал огонь. В последней передаче она сообщила: « …Немцы ворвались в наше расположение. Прощайте товарищи! Радио взрываю».

Ольга осталась жива. Только в 1945 году стало известно, через какие испытания ей пришлось пройти за это время. Плен, концлагеря, предательства, побег, работа с подпольем на оккупированной территории. Она не сломалась, не потеряла веру в Победу, выстояла и вернулась на Родину. Была восстановлена в партии.

Батальон Татьяны Барамзиной был отправлен в тыл противника. За линией фронта наши солдаты и столкнулись с колонной отступающих немцев и вступили в неравный бой. Таня владела навыками снайпера, связистки и санитарки. В том бою она убила 20 гитлеровцев, когда командир приказал помочь нашим раненым, лежавшим в немецком блиндаже. Таня начала оказывать помощь, но в этот момент туда ворвались фашисты, она отстреливалась, но силы были не равны. Ее схватили, пытали, выжгли каленым железом глаза, вырезали груди, а потом в упор расстреляли из противотанкового ружья. Через два дня боевые товарищи похоронили Таню в деревне Волма, под Минском.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.18

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