Житель Вероны ищет на Урале могилу брата – солдата вермахта. Его следы теряются в лагере пленных (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)

На Средний Урал поступили документы, представляющие повышенный интерес для исследователей времен послевоенного СССР, когда в регионе действовали десятки лагерей для политзаключенных и военнопленных. Поисковику-любителю, офицеру в отставке из Тавды Александру Ботикову пришло интригующее письмо из Италии. Житель Вероны попросил его о помощи в установлении места захоронения своего брата, служившего в вермахте, взятого в плен во время Великой Отечественной войны и отправленного в лагерь на север Свердловской области. Подробности – в материале нашего агентства.

Письмо с родины Ромео и Джульетты

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город Тавда и расположенный рядом поселок Таборы были крупными островками архипелага ГУЛАГ, а с началом ВОВ стали зоной лагерей для военнопленных, бойцов трудармии и других «неблагонадежных» элементов и депортированных народов. В лагерях люди умирали тысячами от голода, холода и болезней. Тела закатывали бульдозерами, зарывали в лесах, их учет никто не вел, могилы не обозначали. Данные о людях, которых свозили на север Урала, до сих пор остаются засекреченными.

Работая в архивах и изучая окрестности Таборов и Тавды, Ботикову удалось за несколько лет вернуть из небытия более тысячи человек. Именно он, в частности, руководил успешным поиском места захоронения легендарного комкора Семена Пугачева (потомки военачальника увековечили память жертв ГУЛАГа – поставили им памятник под Таборами, где скончался их дед – прим. ред.).

По словам Ботикова, с началом работы по поиску мест захоронений заработало сарафанное радио, ему стали поступать звонки и письма не только из России, но и других стран – Германии, Финляндии и даже Австралии. И вот пришло послание из итальянской Вероны, воспетой Шекспиром, который сделал этот город домом Ромео и Джульетты.

«Ко мне обратился молдаванин, бывший офицер Олег Авраам. Во время приднестровских событий он отказался стрелять в своих. Был уволен из армии и переехал в Италию. В настоящее время является владельцем сети гостиниц в Вероне. Обратился он ко мне от имени русской общины в Вероне по просьбе местного жителя Фино Лучио, который ищет могилу своего брата Фино Доменико. Тот во время Великой Отечественной войны воевал в составе итальянских войск, отправленных Муссолини в СССР для помощи немцам. 22 декабря 1942 года был пленен и направлен в 77-й лагерь военнопленных в Тавду, где умер, предположительно, от болезни 4 февраля 1943 года», – рассказал РИА «Новый День» Ботиков.

Фино Лучио говорит, что хотел бы узнать, где хоронили в Свердловской области военнопленных и посетить могилу брата. Родственники Доменико уже провели большую работу, в частности, получили из российского государственного военного архива подтверждение о том, что сержант итальянской армии Фино Доменико попал в плен под Наро-Фоминском (Московская область), находился в лагере №77 в Тавде и умер в стационаре. Одновременно с письмом Ботикову были направлены официальные документы на итальянском языке. К настоящему времени их удалось перевести.

Из итальянских документов

Среди документов имеется прошение в военное министерство матери Доменико, Фино Розарии. В нем женщина говорит, что от ее сына 1921 года рождения, служащего в 90-м пехотном полку, 7-й роте, 42 отряде уже три месяца нет известий. «В какие бы инстанции я ни обращалась, в региональные или муниципальные, я не получила никакого ответа по данному вопросу. В связи с этим я обращаюсь <…> для получения точных сведений о сыне. В надежде на благоприятный исход данного дела, выражаю почтение и благодарю», – писала Фино Розария 22 февраля 1943 года.

Судя по всему, родственники узнали фактические данные о смерти Доменико только в 1994 году, когда после развала Советского союза между министерствами обороны Италии и России было заключено межправительственное соглашение. Оно позволило итальянцам работать с секретными архивами РФ, в которых хранится информация о военных, взятых в плен и скончавшихся на территории СССР. До этого они считались пропавшими без вести. Об этом говорится в письме 7 Департамента Минобороны Италии в Альбо д'Оро от 17 сентября 1994 года:

«Семье сержанта Фино Доменико <…>

В результате поисков, проведенных в названных архивах генеральным комиссариатом по делам погибших (ONORCADUTI), на основании сопоставлений и сверок хранящихся документов, было установлено, что ваш родственник, сержант Фино Доменико, объявленный пропавшим без вести, был взят в плен советскими ВС 22.12.1942 г. в г. Фоминск (Наро-Фоминск), и помещен в лагерь №77 г. Тавда, где он скончался 04.02.1943г.

Получение «останков» и их возвращение на родину представляется практически невозможным, поскольку в советском союзе наших погибших/скончавшихся хоронили в общих могилах вместе с представителями других наций, в результате чего идентификация останков является невозможной.

Тем не менее, вышеназванный генеральный комиссариат, после того, как будут точно установлены места захоронений, намеревается потребовать установки надгробных табличек в память о наших солдатах. Выражаем глубокое сочувствие вашей семье и хотим сообщить, что компетентная межминистерская комиссия окажет содействие в оформлении свидетельства о смерти сержанта Фино Доменико. Подпись: генеральный директор Джузеппе Дистефано».

В еще одном документе министерства обороны Итальянской Республики начальник пехотной дивизии, подполковник Адамо де Санто просит штаб Карабинеров «связаться должным образом, как того требует случай, с членами семьи сержанта Фино Доменико» и уведомить об этом комиссариат по делам погибших и межминистерскую комиссию по оформлению юридических Актов (CIFAG).

«Просим управление военного округа обновить регистрационные документы названного военнослужащего в связи с вышесказанным <…> Просим администрацию муниципального образования предоставить по данным паспортного стола нижеперечисленные документы, необходимые для составления свидетельства о смерти: выписку из свидетельства о рождении (с указанием родителей с соответствии со ст. 3 Декрета Президента Республики от 2.5.1957 №432); свидетельство о браке либо справку о семейном положении; справку с последнего места жительства; заявление об отсутствии записи акта смерти или заявление о судебном решении, объявившем гражданина умершим, выданные администрацией населенного пункта, в котором проживал умерший», – говорится в документе. Отметим, что в свидетельстве о смерти Доменико говорится, что он скончался по «невыясненным причинам во время нахождения в плену».

По словам Александра Ботикова, в настоящее время известно, где под Тавдой и Таборами проживали военнопленные и располагался стационар, имеются сведения о том, куда водили на работу пленных и где их хоронили. Сейчас поисковик ведет работу по установлению места могилы итальянца Фино Доменико.

Военнопленные на Урале

Согласно статистике НКВД, в советском плену побывали 3,5 млн. солдат и офицеров вермахта, представлявших собой пеструю смесь из 30 национальностей. Около 5 тысяч советских лагерей, рассеянных от линии фронта до Сахалина и Якутии, образовали т.н. «архипелаг ГУПВИ», ставший в какой-то степени слепком с ГУЛАГа. Свердловская область занимала в нем особое место, об этом наше агентство подробно рассказывало в одном из материалов цикла «Архивные дела».

На Урал военнопленные стали поступать с мая 1942 года. Последние исследования архивистов и историков говорят о том, что на территории Свердловской области с 1942 по 1956 год находилось 24 лагеря ГУПВИ с десятками отделений и три крупных лагеря системы УЛЛП НКВД СССР (Севураллаг, Ивдельлаг, Востокураллаг). Самые крупные лагеря носили номера 84 (Асбест, около 23 отделений), 200 (Алапаевск, около 17 отделений), 245 (Тагил, 16 отделений), 313, 376, 476, 504, 153 и т.д. В них побывало, по разным оценкам, от 100 до 250 тыс. осужденных – как иностранцев, так и граждан СССР.

Смертность среди военнопленных была огромной. Так, известно, что из числа оказавшихся в 1941-1942 годах в советском плену военнослужащих иностранных армий почти 5 тысяч человек отправились на Средний Урал. В течение 1942 года из них умерло 2217 человек. Почти половина.

На Урале находились не только простые солдаты и офицеры. Многие из них служили в таких карательных частях, как пехотная дивизия «Дас Райх», танковая дивизия СС «Мертвая голова», дивизия «Великая Германия». В Свердловской области отбывали наказание члены гестапо, абвера и других спецслужб. Из наиболее известных пленных можно назвать личного адъютанта Гитлера, штурмбанфюрера СС Отто Гюнше и офицера СС Гейнца Линге. Они сидели в отделении №5 лагеря №476 в Дегтярске. А ранее, в апреле 1945 по приказу Гитлера после самоубийства вынесли его тело вместе с телом Евы Браун из бункера и сожгли их. Также на Урале побывали капитан Люфтваффе шеф-пилот личного самолета Гитлера Баур, приемный сын рейхсфюрера СС Гиммлера, сыновья генерал-фельдмаршала фон Клейста и премьер-министра Венгрии Каллаи, начальник отдела «Е» VI Управления СД, руководитель германской разведки на Балканах и в Италии полковник Херман, начальник Главного управления военной разведки Верховного командования вермахта (ОКВ) полковник Зюскинд-Швенди. В списках пленных числился начальник военно-полевой комендатуры Симферополя Каспар Эбмайер и его замы, устраивавшие этнические чистки в Крыму. Кроме того, были осуждены военнослужащие кавалерийской дивизии «Флориан Гайер» войск СС, уничтожавшие мирное население Белоруссии, России, Украины.

Большинство военных преступников были приговорены военным трибуналом войск МВД УралВО к максимальному сроку наказания – 25 годам лагерей, и на свободу должны были выйти в конце 70-х. Но история распорядилась иначе. В 1955 году состоялись переговоры между канцлером ФРГ Аденауэром и советским руководством в Москве, после чего начался процесс репатриации. Последние военнопленные были вывезены с территории СССР в 1956 году, в тот же год все спецлагеря в Свердловской области были закрыты.

Говоря о военнопленных на Урале, нельзя не отметить, что они возвели сотни объектов промышленного, народно-хозяйственного и административного значения, а также жилых домов. Среди них в Екатеринбурге – облицовка здания горсовета (пл. 1905 года), пожарно-техническое училище (Первомайская), жилые дома на проспекте Ленина (от Уральского политехнического института до Восточной), целые улицы и кварталы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Асбесте, Ревде и многих других. Пленные были заняты в сельскохозяйственных работах, трудились на рудниках, в шахтах и карьерах. Жили при этом гораздо лучше, чем советские граждане в плену в Германии, Польше и других странах, захваченных вермахтом. Об этом свидетельствуют фотографии НКВД – немцы в уральских лагерях, например, играли в кегельбан, футбол и занимались творчеством. Тех, кто помогал в науке, награждали знаками почета. И при этом военнопленным начисляли деньги.

РИА «Новый День» благодарит за посильную помощь в переводе документов языковую школу InterSTUDY. Использованы фотоматериалы, предоставленные Александром Ботиковым и Государственным архивом административных органов Свердловской области.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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