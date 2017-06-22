Четверг, 22 июня 2017, 14:33 мск

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Общество

Минобороны опубликовало секретные документы о начале ВОВ

Минобороны опубликовало секретные документы о начале ВОВ
Фото: официальный сайт Минобороны РФ

В сети стали доступны уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся архивные документы, которые представляют собой хронику первых дней войны СССР против Германии. Данные были получены из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

В документах, опубликованных в новом разделе на оборонного ведомства, посвященном событиям 22 июня 1941 года, представлены воспоминания советских военачальников – командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий.

Новый День: Минобороны опубликовало секретные документы о начале ВОВ

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Всего цикл содержит более 100 страниц исторических документов, в которых говорится о развертывании войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года», а также готовности оборонительных укреплений на границе к началу военного столкновения.

Кроме того, военачальники делятся воспоминаниями о ситуации во время первых боев с немецко-фашистскими захватчиками и дают оценку качеству работы разведчиков накануне Великой Отечественной войны.

22 июня в России, Белоруссии и на Украине отмечается День памяти и скорби. В этот день 76 лет назад немецко-фашистские войска вторглись на территорию Советского союза.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.17

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