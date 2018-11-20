Евросоюз обзаведется собственной разведшколой

Совет Евросоюза утвердил обновленный список проектов постоянного структурированного сотрудничества стран-членов объединения по вопросам безопасности и обороны (PESCO), говорится в сообщении на сайте европейского органа. Один из утвержденных проектов – создание собственной разведывательной школы – JEIS (Joint EU Intelligence School).

Этой сферой займутся Греция и Кипр. Предполагается, что сотрудники новой разведшколы «в сотрудничестве с Cоветом Европы, государствами-членами объединения, а также их разведками и службами безопасности будут обеспечивать профессиональную подготовку работников разведки государств-членов ЕС по разведывательным дисциплинам и другим специальным предметам». Другие детали не сообщаются.

Кроме того, в рамках PESCO страны ЕС собираются реализовать еще 33 проекта. Как напоминает РБК, 17 из них были одобрены 6 марта. Все они направлены на «обучение, развитие потенциала и оперативную готовность войск стран-членов Евросоюза на суше, в море, в воздухе, а также в киберпространстве».

Как писал «Новый День», ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать независимую от США «общеевропейскую армию». «Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», – заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. «Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов», – заключил Макрон.

Его американский коллега Дональд Трамп впоследствии назвал реализацию подобной идеи возможной, но «очень оскорбительной», а также посоветовал ЕС «заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО». Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, инициативу Макрона поддержала. Такая сила, по ее мнению, «в один прекрасный день должна быть создана».

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение французского лидера, заявил, что желание быть независимыми и самодостаточными для Европы как для «мощного» экономического союза «вполне естественно».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 20.11.18

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