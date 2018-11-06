российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 ноября 2018, 15:20 мск

Новости Политика

Глава Франции призвал ЕС создать армию для защиты от КНР, РФ и США

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать независимую от США «общеевропейскую армию». «Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», – заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. «Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов», – заключил Макрон. Европейские политики регулярно высказывают предложения о создании единой армии Евросоюза. Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что мечтает об армии, «которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях, напоминает РИА «Новости».

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 06.11.18

СБУ ломает двери в квартирах организаторов митинга в честь Дня освобождения Киева от фашистов. / Лукашенко: Белоруссии не нужна российская военная база. / Протест приравняли к мелкому хулиганству: активистке «Другой России», вскрывшей вены, предъявлено новое обвинение. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Европа

В перестрелке в Швеции ранены восемь человек

В Италии паводок стал причиной гибели 30 человек

Самолет из Франции не смог пролететь над Россией и вернулся назад

Богатые британцы четыре года держали в рабстве мигранта из Польши

Постпред России ответил в Совбезе ООН крылатой цитатой Пушкина

Венеция ушла под воду. Туристы гуляют по затопленным улицам (ФОТО, ВИДЕО)

На Западе заявили об угрозе гражданской войны в США

Западные СМИ объявили Путина и Эрдогана «нерукопожатными» преступниками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Китай, США,

Новости партнеров