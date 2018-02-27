Парижских чиновников отправят ночевать в мороз на улицу с бомжами

Около 50 чиновников столичного региона Франции уже завтра, 28 февраля, отправятся ночевать на улицу. При этом, по прогнозам метеорологов ночь предстоит морозная. Цель этого мероприятия – привлечь внимание властей и общественности к замерзающим на улицах бездомным.

Данную инициативу опубликовала на своей странице в Facebook заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си. «В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах.В 2018-м уже 13 человек умерли в одном Париже всего за полтора месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала», – написала Си.

Как напоминает РИА «Новости», в середине февраля в столице Франции состоялась акция «Ночь солидарности», целью которой стал подсчет бездомных людей. По данным ее организаторов, на улицах Парижа проживают около 5 тысяч бездомных, части из которых на зимнее время нашлись места в специальных приютах. При этом почти у трех тысяч человек нет даже временной крыши над головой.

Поводом для акции послужила полемика вокруг высказывания государственного секретаря при Министерстве территориального единства Жюльена Денорманди. Он заявил, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь пояснил, что имел в виду тех, кому не хватает мест в приютах.

Вторник 27 февраля стал во Франции самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ назвали «феноменом «Москва – Париж», оказывает сильное влияние на регион, за несколько дней значительно понизив температуру воздуха.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 27.02.18

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