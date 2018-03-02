Каждый четвертый заболевший умирает. В Южной Америке бушует лихорадка

За последний год в семи странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано около тысячи подтвержденных случаев заболевания людей желтой лихорадкой, при этом 261 из них завершились летальным исходом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По официальным данным Минздрава Бразилии, на январь 2018 года, в трех юго-западных штатах зафиксирован новый подъем заболеваемости. Так, в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 47 случаев, 25 из которых со смертельным исходом; в штате Сан-Пауло – 36 и 25 случаев; в штате Рио-де-Жанейро – 20 и 8 соответственно.

Как отмечают в ДСКЦ МИД России, авиакомпании в качестве одного из условий перевозки требуют предоставления сертификата о прививке при перелете в страну. Напомним, 16 января Всемирная организация здравоохранения распространила информацию для туристов. Им рекомендуется не посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки.

В связи с этим Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию и другие государства Южной Америки, предупреждать своих клиентов о ситуации с желтой лихорадкой. Ростуризм рекомендует российским туристам при планировании частных и служебных поездок в латиноамериканские страны (в особенности в Бразилию) учитывать эпидемиологическую обстановку и в обязательном порядке проводить вакцинацию от желтой лихорадки в период до нормализации ситуации. При осуществлении поездки необходимо иметь при себе международный сертификат о вакцинации.

Желтая лихорадка – это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов, где требуется обязательное проведение профилактических прививок, являющихся единственной мерой предупреждения этого опасного заболевания, необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.

Бразилия, Иван Гридин

Бразилия. Другие новости 01.03.18

С Россией придется считаться. Путин рассказал о новейших ядерных вооружениях. / Билл Гейтс: Из-за криптовалюты гибнут люди. / Брэд Питт сыграет дублера Ди Каприо в фильме Тарантино вместо Тома Круза. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»