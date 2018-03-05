В супермаркетах Великобритании возник острый дефицит продуктов

В Великобритании наметился продуктовый кризис. Прилавки крупных продуктовых магазинов опустели. Причиной послужило прекращение поставок товаров, обусловленное транспортными проблемами из-за последствий шторма «Эмма», или как его называют в Соединенном королевстве, «Зверь с Востока», пишет Mirror.

Издание отмечает, прилавки опустели в Lidl, Asda, Tesco и других супермаркетах в Бристоле, Манчестере, Плимуте и других городах. Наблюдается особо острая нехватка молока, хлеба, яиц, овощей и фруктов. По словам ритейлеров, восстановить привычное изобилие на полках магазинов удастся только после того как «по дорогам снова можно будет ездить».

Британцы публикуют в Twitter фотографии опустевших прилавков. По данным СМИ, в воскресенье поставки возобновлены еще не были. О ситуации на утро понедельника пока не сообщается, отмечает РИА «Новости».

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 05.03.18

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