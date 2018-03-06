Жителям Бельгии раздают йодные таблетки на случай ядерной катастрофы

Начиная с сегодняшнего дня, 6 марта, любой житель Бельгии может бесплатно получить в аптеке таблетки с йодом, которые применяют как профилактическое средство при радиоактивном заражении территории. Как пояснили в Бельгийской фармацевтической ассоциации, выдачу данного препарата на безвозмездной основе предусмотрена новым планом ядерной безопасности, который разработал министром внутренних дел страны Ян Ямбон.

Как передает РИА «Новости», в Бельгии располагаются семь ядерных реакторов, еще 25 расположены в соседних странах, в радиусе 200 километров. Власти страны считают, что население, проживающее в 20-километровой зоне от ядерных объектов, обязано иметь запас таблеток с йодом. Отныне радиус потенциальной ядерной катастрофы расширен до 100 километров, и, таким образом, охватывает всю территорию королевства.

Стоит отметить, что только в прошлом году на АЭС Бельгии было зафиксировано семь инцидентов. Хотя они не были существенными для ядерной безопасности, спокойствие это не внушает. Власти Бельгии не исключают риск масштабного ядерного инцидента, хоть и называют его «крайне слабым». Самым серьезным ядерным ЧП до сих пор был выброс в атмосферу радиоактивного йода, который произошел в институте радиоэлементов в 2008 году в городе Флерюс.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 06.03.18

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