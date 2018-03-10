Конгрессмены не поняли показанный Трампом расстрел людей в аэропорту Москвы

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с конгрессменами и представителями индустрии видеоигр уделил внимание вопросу чрезмерной жестокости в компьютерных играх. В частности, американский лидер считает, что они являются провокативным фактором, побуждающим подростков устраивать стрельбу в школах, пишет The Verge.

Желая убедить присутствующих, Трамп показал «нарезку» из жестоких убийств и пыток, содержащихся в видеоиграх. Примечательно, что на видео среди прочего присутствовал отрывок из игры Call of Duty: Modern Warfare 2. От первого лица показан расстрел людей в московском аэропорту. После демонстрации Трамп предложил присутствующим оценить степень жестокости кадров.

Издание пишет, что встреча состоялась в Белом доме в закрытом для прессы режиме. Предполагалось, что дискуссия станет частью реакции президента на февральское массовое убийство в школе Паркленда, в ходе которого погибли 17 человек.

Участники встречи сочли ее «странной» и непродуктивной. Как пишет «Лента.ру», Трамп переложил ответственность за установление возрастных ограничений с властей на производителей игр. Представители компаний в свою очередь аппелировали к данным многочисленных исследований, опровергая связь между насилием в играх и в реальной жизни. Кроме того они напомнили Трампу о Первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати.

Напомним, 14 февраля во Флориде бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 17 человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.18

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