Захарова об отставке Лаврова: «Гаденькая провокация»

Публикации в средствах массовой информации о возможной отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после президентских выборов можно сравнить с «фейком». Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Запись об этом она опубликовала в Facebook.

«Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что «Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов», – сообщила дипломат, добавив, что МИД неоднократно комментировал слухи о перестановках в правительстве и «планах Лаврова». «Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI – что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру», – написала Захарова.

Она напомнила, что ещё в январе Лаврову в ходе пресс-конференции был задан вопрос Лаврову, останется ли он на посту главы МИД после выборов президента. Тогда глава внешнеполитического ведомства ответил: «У нас есть Конституция Российской Федерации, которая четко определяет порядок формирования Правительства. Я Вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен. Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего Министерства. Сейчас это моя главная задача», ответил Лавров.

Захарова особо подчеркнула, что данный ответ опубликован на сайте министерства еще в январе, но зарубежные журналисты пошли на «гаденькую провокацию». «В отличие от , возможно, не очень уместного, но хотя бы прямого вопроса (в январе о возможной отставке – прим. ред), материал RTVI закручен поинтереснее: якобы сам просится, а президент не отпускает. Такой, знаете ли, элемент гаденькой провокации. Разлетелось по СМИ и телеграм-каналам моментально – в лучших деревенских традициях», – заключила дипломат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.18

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