Взрыв в медцентре в США: один человек погиб, трое ранены

В здании медицинского центра в штате Калифорния (США) прогремел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, трое получили серьезные травмы.

Инцидент произошел в городе Алисо-Вьехо. В здании велись ремонтные работы, после взрыва разгорелся пожар, передает телеканал NBC. Спасатели эвакуировали жителей ближайших домов.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники, а также сотрудники ФБР. Остатков взрывчатых веществ не обнаружено, отмечается отсутствие запаха газа.

Правоохранители не исключают, что причиной взрыва могла стать бомба, доставленная в посылке. Впрочем, речь также может идти о несчастном случае.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 15.05.18

Иран как новый Ирак? Цены на нефть снова претендуют на «заоблачность». / Купленный китаянкой щенок за два года вырос в медведя. / ВКС получат сверхзвуковой комплекс для уничтожения кораблей и бункеров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»