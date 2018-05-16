В США учитель во время урока топил енотов на глазах у школьников

В одной из школ Флориды преподаватель утопил енотов прямо на уроке. К убийству животных мужчина привлек учеников, один из которых снял происходящее на видео.

Школьник показал ролик матери, которая забила тревогу, передает новостной портал Kron4. «Когда я увидела это, мне стало противно, я почувствовала себя плохо», – заявила женщина. Мальчик рассказал, что один из енотов убил курицу, которую выращивал класс. Таким образом учитель решил наказать животное.

Преподавать поймал зверьков и опустил их в мусорный бак, наполненный водой. Дети держали шланги и поливали енотов сверху. По всей видимости, мужчина понимал, что поступает не правильно, так как он запретил снимать экзекуцию на телефоны, однако один из школьников ослушался.

В настоящее время преподавателя отстранили от работы. Руководство школы проводит проверку, к которой подключилось министерство природных ресурсов штата.

Таллахасси, Служба информации РИА «Новый День»

Таллахасси. Другие новости 16.05.18

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