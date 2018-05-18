Глава Сербии рассказал о звонках Путину

Сербия не станет вводить антироссийские санкции, так как помнит о дружбе между двумя государствами. Такое заявление в интервью немецкой газете Rheinische Post сделал президент Александр Вучич.

Он также рассказал, что благодарен президенту России Владимиру Путину, с которым у него установились хорошие личные отношения, за помощь. «Я очень хорошо его знаю и испытываю к нему огромное уважение. Он очень умный человек. И я знаю, что Сербия может положиться на него. Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону», – рассказал Вучич. При этом он не стал уточнять, в какие именно моменты Белград нуждался в поддержке.

Стоит также отметить, что Вучич, отвечая на вопрос, готова ли Сербия признать переход Крыма в состав России, ответил отрицательно. «Мы не признали Крым частью России, и мы этого не сделаем», – сказал он.

Белград, Иван Гридин

Белград. Другие новости 17.05.18

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