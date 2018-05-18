Военные сбросили боеприпасы на американскую школу

В США военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы. По счастливой случайности никто не пострадал.

Инцидент произошел в городе Эль-Пасо, штат Техас, передает Fox News. Вертолет направлялся с военной базы Форт Блисс, пролетая над школой, он скинул боеприпасы. Контейнер пробил крышу здания.

Руководство образовательного учреждения обратилось в полицию. Правоохранители собрали патроны и вернули их военным. Начальник базы принес извинения за нанесенный ущерб.

Проводится проверка произошедшего. Военные собираются изменить маршрут полетов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Остин, Служба информации РИА «Новый День»

Остин. Другие новости 18.05.18

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