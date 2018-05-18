Германия резко ответила США на попытки сорвать «Северный поток-2» И пообещала бороться за свои интересы

В Берлине жестко отреагировали на угрозы США ввести санкции против проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2), который реализует Россия совместно с европейскими партнерами.

Как заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в эфире телеканала ARD, гипотетический отказ Берлина от проекта не дает гарантий того, что вырастет импорт более дорогого сжиженного газа из США.

По словам министра, США пытаются заблокировать строительство российского газопровода, чтобы увеличить рынки сбыта собственного сжиженного газа. Однако, отметил Альтмайер, в настоящее время американский СПГ остается значительно более дорогим, чем трубопроводный газ, и поэтому отказ от «Северного потока-2» не гарантирует роста поставок сжиженного газа из США.

Министр подчеркнул, что если Вашингтон ставит приоритетом собственные экономические интересы, он должен быть готов к тому, что европейцы также обозначат свои интересы и будут бороться за них.

Отметим, что американские власти усиливают давление на немецких коллег с тем, чтобы Берлин отказался от прокладки «Северного потока-2», мотивируя свою позицию тем, что этот проект затрагивает «вопросы безопасности» США. Об этом, в частности, заявила накануне заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. По ее словам, труба может открыть для России возможность установки оборудования для слежения в Балтийском море. Также она допустила введение санкций против проекта в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятого в августе прошлого года и позволяющего властям США противодействовать любым российским энергетическим проектам.

Как информировал «Новый День», в начале апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство нового газопровода. В марте Германия выдала полный комплект разрешений на строительство «Северного потока-2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах ФРГ и его сухопутной части. По территории этой страны пройдет 85 км трубопровода.

Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода предполагается начать в текущем году.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 18.05.18

«Куриный танец» заразителен: премьер Израиля превратился в «петуха», похожего на Ельцина. / Военные сбросили боеприпасы на американскую школу. / Во Франции предотвратили теракт со взрывчаткой и ядом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»