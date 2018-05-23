СМИ: Американский «Томагавк» стал бессмысленным

В США может закрыться производство крылатых ракет большой дальности «Томагавк» (Tomahawk). Этот вид вооружения перестал отвечать современным требованиям, передает Infox.ru со ссылкой издание Defense One.

Как отмечается в публикации, семейство дозвуковых крылатых ракет было разработано в 1980-е годы. Они позволили вооруженным силам США совершать удары по целям на территории противника, не подвергая опасности своих военнослужащих.

Особенностью «Томагавков» является то, что они летают на предельно малых высотах, что затрудняло их обнаружение и ликвидацию. Однако в настоящее время эти ракеты оказались неэффективными из-за современных средств противодействия. «Томагавки» стали уязвимыми перед ПВО, противоракетной обороной и системами радиоэлектронной борьбы.

В результате сейчас встал вопрос о замене данного вида ракет, отмечает издание. Сообщается также, что в настоящее время в США разрабатываются ракеты нового поколения NGLAW и LRASM, но они поступят на вооружение только в 2030 году.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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