Новое обострение: Дональд Трамп «кинул» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с севрокорейским лидером Ким Чен Ыном после уничтожения главного ядерного полигона КНДР, что было одним из условий для начала переговоров руководителей двух государств. Как говорится в письме американского президента, которое было направлено в Пхьеньян, в США еще видят «враждебность».

«Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе», – подчеркнул Трамп в послании Ким Чен Ыну и выразил надежду, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, будет организована другая встреча в будущем.

«Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы», – отмечается также в письме Трампа.

Стоит отметить, что сегодня Пхеньян выполнил обещание закрыть ядерный полигон «Пунгери» – он был взорван в присутствии иностранных журналистов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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