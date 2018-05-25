В США ядерное оружие охраняли наркоманы

Военнослужащих, которые охраняли ядерные ракеты на авиабазе Warren в американском штате Вайоминг, уличили в употреблении психоактивных веществ.

Солдаты, отвечающие за смертоносное оружие, на протяжении нескольких месяцев приобретали, распространяли и употребляли наркотики – ЛСД и кокаин, передает Associated Press.

Нарушения устава военнослужащими 90-го ракетного крыла, в ведении которого находится треть от всех имеющихся ракет Minuteman 3, оснащенных ядерными боеголовками, обнаружили весной 2016 года. 14 человек стали фигурантами служебного разбирательства, шесть из них были осуждены за употребление и распространение наркотиков.

Отмечается, что один из военных после окончания расследования дезертировал и сбежал в Мексику.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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