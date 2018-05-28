Эксперты спрогнозировали ущерб США от урагана «Альберто»

Ущерб США от субтропического урагана «Альберто» может превысить 1 млрд долларов, передает агентство «Блумберг» со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона. По его словам, непосредственный ущерб в регионе от урагана может составить от 400 до 500 млн долларов. Еще 600 млн долларов регион потеряет из-за отказа туристов совершать поездку.

«Альберто» стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом. Как напоминает РИА «Новости», ранее власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением «Альберто».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.05.18

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