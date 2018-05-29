Есть первые жертвы ударившего по Флориде субтропического шторма «Альберто»

Субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье американского штата Флориды, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. По данным метеорологов максимальная скорость ветра составляет около 72 км/ч. Сообщается также об обильных осадках, которые приводят к подтоплениям территорий.

По данным местных СМИ, шторм унес жизни поменьшей мере двух человек. Журналист и фотокорреспондент находились в автомобили, когда на него упало крупное дерево, поваленное ветром. Ранее власти штата объявили эвакуацию. Из-за аварий в связи с непогодой более 2,6 тысячи домов остались без электроснабжения.

Субтропический шторм «Альберто»

Как писал «Новый День», ранее власти трех штатов – Алабамы, Флориды и Миссисипи – объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением «Альберто». Агентство Блумберг со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона сообщало, что ущерб США от урагана «Альберто» может превысить 1 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.05.18

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