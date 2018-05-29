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Вторник, 29 мая 2018, 09:31 мск

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Есть первые жертвы ударившего по Флориде субтропического шторма «Альберто»

Фото: Melanie @Roadrunnergafl

Субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье американского штата Флориды, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. По данным метеорологов максимальная скорость ветра составляет около 72 км/ч. Сообщается также об обильных осадках, которые приводят к подтоплениям территорий.

По данным местных СМИ, шторм унес жизни поменьшей мере двух человек. Журналист и фотокорреспондент находились в автомобили, когда на него упало крупное дерево, поваленное ветром. Ранее власти штата объявили эвакуацию. Из-за аварий в связи с непогодой более 2,6 тысячи домов остались без электроснабжения.

Субтропический шторм «Альберто»

Как писал «Новый День», ранее власти трех штатов – Алабамы, Флориды и Миссисипи – объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением «Альберто». Агентство Блумберг со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона сообщало, что ущерб США от урагана «Альберто» может превысить 1 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.05.18

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