США – не указ. Индия готова потратить 5,5 млрд долларов на российские С-400

Индия не намерена отказываться от закупки российских современных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», вопреки позиции США, пишет Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Издание пишет, что на данном этапе Минобороны Индии должно получить одобрение комитета по безопасности правительства страны (CCS) на покупку у России пяти комплексов С-400. Приблизительная сумма контракта – 5,5 млрд долларов.

«Теперь, когда обе страны завершили переговоры по сделке, CSS во главе с премьер-министром Моди предстоит принять окончательное решение», – пишет газета. Вместе с тем, в статье высказываются опасения, что «Россия может продать свои С-400 Пакистану – вероятно, через Китай – если Индия откажется от сделки на данном этапе».

Как напоминает РИА «Новости», ранее глава комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям Торнберри заявил в интервью телеканалу NDTV, что закупка Индией С-400 у России может сказаться на оборонном сотрудничестве Нью-Дели и Вашингтона.

На сегодняшний день Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 01.06.18

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