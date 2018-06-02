Российская С-400 может стать причиной войны на Востоке

Саудовская Аравия грозит Катару войной, если эмират купит у России противоракетные системы С-400.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Катар вслед за Турцией решил приобрести С-400 и начал переговоры с Москвой.

Напомним, год назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, легитимное правительство Йемена и временное правительство Ливии разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористические организаций и вмешательстве в суверенные дела других государств.

Теперь король Саудовской Аравии пытается помешать сделке между Катаром и Россией, заявляя, что появление С-400 у восточных границ королевства будет угрожать безопасности его страны.

Поскольку между французской элитой и Катаром установлены тесные связи, король Саудовской Аравии попросил французского президента вмешаться, предупредив, что готов «принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия».

Между тем, российские С-400 вызвали панику и на другом континенте: если Турция купит российскую противоракетную платформу, то страны НАТО погрузятся в ночной кошмар, написало издание Business Insider, отмечая, что это непременно произойдет, если США откажутся поставлять Турции истребители F-35. Вдобавок ко всему, в этом случае, Анкара будет покупать у Москвы еще и Су-57. И тогда Россия может «влезть в оборонную систему НАТО, что станет ночным кошмаром для альянса».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.06.18

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