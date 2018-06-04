Жертвами мощнейшего извержения в Гватемале стали 25 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале в минувшее воскресенье, 04 июня, погибли по меньшей мере 25 человек, сообщил представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о семи погибших и почти 300 раненых.

По данным канала RBC Noticias, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 – в департаменте Эскуинтла и 275 – в Сакатепекесе. По оценкам ученых, данное извержение стало одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыма и пепла от вулкана поднимаются на высоту до 10 километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

В связи с природным явлением власти страны объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны «Аурора». Как передает РИА «Новости», трагедия затронула 1,7 млн из примерно 16,6 млн жителей страны. Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования гватемальцам и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Гватемала, Иван Гридин

Гватемала. Другие новости 04.06.18

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