Из-за угрозы пирокластической волны в районе вулкана Фуэго идет тотальная эвакуация

Власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из прилегающих к вулкану Фуэго районов. Эксперты прогнозируют повышение активности извержения. «Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков из-за его активности, которая имеет тенденцию к росту, согласно анализу, возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки», – говорится в сообщении национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Эвакуация тотальная. Она касается не только местных жителей, но и спасателей, медиков, журналистов. По последним официальным данным от последствий извержения вулкана погибли 75 человек, еще 192 считаются пропавшими без вести. Удалось установить личности только 23 погибших. Для опознания остальных потребуется генетическая экспертиза. В больницах остаются более 35 пострадавших. Большинство из них находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Гватемала, Иван Гридин

Гватемала. Другие новости 06.06.18

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