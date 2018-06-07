Производители сулят мировой дефицит виски

Миру грозит острый дефицит виски. Об этом заявили производители из Ирландии. Их прогноз основан на данных о росте потребления этого напитка в мире, пишет The Irish Times. Так, один из магнат данной индустрии Джон Теллинг рассказал, что залито в бочки сегодня можно будет разлить по бутылкам и отправить на прилавки не ранее, чем через 7 лет. В случае, если продажи будут ежегодно увеличиваться сегодняшними темпами, этих запасов будет недостаточно.

Опасения производителей оправданы, подтвердили в Ирландской ассоциации виски. Между тем Организация настроена несколько оптимистичнее. Так, представитель организации отметил, что к 2020 году планировалось удвоить продажи напитка в мире до 12 млн 9-литровых кейсов. При этом к 2030 году объем продаж должен достичь 24 млн 9-литровых кейсов. Этому должен способствовать выход на рынок продукции новых винокурен, которая «дозреет» в ближайшие годы.

В 2017 году в России зафиксировали спад потребления недорогого импортного виски, передает «Лента.ру». По утверждению производителей, в связи с кризисом покупатели перешли на более дешевые водку и бренди.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 07.06.18

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