Неизвестная лихорадка убивает детей в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке неизвестной лихорадки на территории Уганды. «Вспышка не диагностированного инфекционного заболевания среди 14-ти детей, 9 из которых скончались на востоке Уганды, стала причиной разбирательства в парламенте страны 24 мая», – говорится в сообщении ведомства.

Врачи медучреждений, в которые госпитализированы дети, не сумели поставить диагноз. В то же время, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке, причина которой неизвестна. Эксперты пытаются выявить возбудитель. Роспотребнадзор заявляет, что власти Уганды держат ситуацию под контролем. В то же время ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании поезок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.06.18

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