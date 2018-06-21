«Историческое изменение»: в США белые постепенно становятся меньшинством

В США белокожее население может оказаться в меньшинстве (менее 50% от общей численности жителей страны) раньше, чем прогнозировалось,– до 2045 года. Этническая группа стареет, смертность в ней выросла в сравнении с рождаемостью, а приток иммигрантов из Европы сократился, передает Infox.ru со ссылкой на американское издание Hill.

Отмечается, что уже зафиксировано «историческое изменение» в развитии народонаселения США. С 2016 по 2017 годы число белокожего населения в стране уменьшилось на 31 516 человек (0,02%) – до 197,8 миллионов.

При этом изменения наблюдались и ранее. В 2015-2016 годах убыль составила 9 475 человек, но показатель посчитали несущественным.

Между тем, численность выходцев из Латинской Америки, проживающих в Штатах, выросла на 2,1% в сравнении с 2016 годом – до 58,9 миллиона человек, жителей африканского происхождения – на 1,2%, до 47,4 миллиона, азиатского происхождения – на 3,1%, до 22,2 миллиона.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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