Трамп перестал брать в расчет советы главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп стал меньше брать в расчет мнение главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома. По его словам, глава государства и руководитель оборонного ведомства уже давно не проводят встречи тет-а-тет. Трамп отказался от советов министра, работе которого ранее давал весьма лестные оценки.

Источники NBC News полагают, что Трамп перестал полагаться на советы министра, которому раньше давал самые лестные оценки из-за того, что президент считает, что Мэттис смотрит на него свысока и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив. Агентство также отмечает, что в последние месяцы Трамп в основном полагается на свои собственные суждения, а также на советы недавно назначенных госсекретаря США Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона.

В частности, о решении Трампа выйти из иранской ядерной сделки Мэттис узнал от одного из своих коллег и был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом, чтобы обсудить это до того, как будет сделано официальное заявление. О решении приостановить совместные учения США и Южной Кореи глава Пентагона также узнал постфактум – уже после того, как Трамп дал соответствующее обещание Ким Чен Ыну на встрече в Сингапуре.

По словам источников NBC, нет никаких признаков того, что Трамп стал хуже относиться лично к Мэттису. Как передает «Интерфакс», глава Пентагона больше не входит в ближний круг президента, однако он не противоречит ему публично и не навлекает на себя его гнев.

Вашингтон, Иван Гридин

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