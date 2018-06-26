Трамп обиделся на Harley-Davidson из-за вывода производства из США

Президент США Дональд Трамп удивился решению компании – производителя мотоциклов Harley-Davidson о частичном переносе производственных мощностей за пределы США, поводом для которого стало введение новых экономических пошлин. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Удивлен, что Harley-Davidson были первыми из компаний, кто поднял белый флаг. Я боролся за них, а они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый ущерб в торговле», – подчеркнул Трамп. По словам президента США, торговый дисбаланс составляет $151 млрд.

Ранее Harley-Davidson объявил о намерении частично перенесли производство в Европу. Поводом для такого решения стала торговая политика Трампа, который ввел пошлины на европейские сталь и алюминий. Из-за ответных мер компания может понести крупные убытки, которых хочет избежать.

Вашингтон, Иван Гридин

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