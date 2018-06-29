Американские военные дали в эфир незашифрованный приказ о ядерном ударе

В США состоялись учения, посвященные началу ядерной войны, о чем стало известно благодаря радиолюбителям, которые перехватили незашифрованные сообщения военных. Тренировка ядерных сил состоялась в ночь на 27 июня. С авиабаз на атлантическом и тихоокеанском побережьях США в воздух поднялись стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Самолеты взяли курс на океан, чтобы уйти из-под условного ядерного удара.

Кроме того, в воздух поднялись воздушные командные пункты, в том числе «самолет Судного дня» для высшего руководства страны. Траектории полета бомбардировщиков зафиксировали сервисы слежения за воздушным движением. B-52 с позывным Doom 61 взлетел с авиабазы Берксдейл в Луизиане, удалился от побережья на 150 миль, развернулся над Тихим океаном и вернулся на базу. Следом за ним с авиабазы Юджин в Орегоне поднялся в воздух еще один B-52 с позывным Doom 62. Он долетел только до побережья и вернулся.

В воздух также поднялась пара стелс-бомбардировщиков B-2 с позывными Tiger 11 и 12. Они взлетели с авиабазы Уайтмен в Миссури и полетела на северо-восток. Сделав над Атлантикой 200-мильный крюк, самолеты пропали с экранов радаров. Вероятно, экипажи выключили транспондеры.

Audio Как пишет «Российская газета», радиолюбителям западного побережья США удалось перехватить переговоры пилотов B-52 с командованием. Разговор шел без шифровки, с земли экипажу бомбардировщика с позывным Doom 61 дважды передали код из букв и цифр. Во избежание ошибок при приеме буквы обозначались словами: A – Alfa, C – Charlie, F – Foxtrot и т.д.

Издание The Drive отмечает, что это было сообщение о чрезвычайных действиях (EAM) – кодированный приказ ядерным силам США приступить к реализации сценария глобального или ограниченного удара. EAM передается на всех частотах, принимаемых расчетами ракет на земле, в воздухе и под водой: от ультракоротких до радиоволн километровой длины, которые способны получать подлодки. Приказ является прямым руководством к действию.

В случае получения ЕАМ в реальной войне стратегические бомбардировщики выпускают по заданным целям по 20 крылатых ракет AGM-86B с термоядерными боеголовками.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.06.18

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