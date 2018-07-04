Смартфон министра обороны Великобритании насмешил: Siri вмешалась в его речь

Голосовой помощник Siri вмешался в заседание в палате общин парламента Великобритании. Курьезный случай произошел во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона.
В своей речи он говорил о борьбе с терроризмом и упомянул о Сирии. В этот момент его прервал голос из смартфона – Siri, громко заявив: «Вот что удалось найти в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает...»
Смартфон министра обороны насмешил
Глава минобороны, а также другие присутствующие в зале, засмеялись. Уильямсон поспешно выключил мобильный, при этом заметив, что человека редко перебивает его собственный телефон.
Лондон, Ольга Ветрова
Лондон. Другие новости 04.07.18
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