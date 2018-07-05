Из голландского музея украли древний смертельный яд

Неизвестные похитили высокотоксичное вещество из Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден. Об этом сообщает газета NL Times.

По данным полиции, воры вскрыли сейф, в котором находился стеклянный флакон с красной крышкой и старинной надписью «Кураре». Во флаконе лежал маленький черный кубик смертельного яда.

Отмечается, что кубик размером чуть меньше кубика сахара. Тем, кто его обнаружит, не рекомендуется прикасаться, так как яд кураре является сильнодействующим и применяется при эвтаназии.

Не сообщается, что еще могли похитить злоумышленники из музея. В настоящее время основная задача правоохранителей – найти ядовитое вещество.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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