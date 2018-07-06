При крушении двух судов в Таиланде погибли 18 туристов, 39 пропали без вести

В Таиланде у острова Пхукет затонули два судна, перевозившие туристов. Спасательная операция продолжается. По предварительным данным, 18 человек погибли, 39 числятся пропавшими без вести.

Две лодки, на борту которых в общей сложности находились 138 человек, опрокинулись накануне вечером. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Внезапно налетевший штормовой ветер поднял огромные волны, которые и потопили судна, пишет газета The Nation.

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию. Тела погибших вылавливают в нескольких километрах от места крушения. К поискам подключились водолазы, чтобы обследовать судна изнутри.

К данному моменту из воды извлекли тела 18 человек, еще 11 пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 51 человека удалось спасти. Отмечается, что основная часть туристов, попавших в кораблекрушение, прибыли из Китая.

Так как море продолжает штормить, а прогнозы метеорологов улучшения погоды не обещают, местные власти запретили лодкам длиной менее 10 метров покидать порт.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 06.07.18

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