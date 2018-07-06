На заводе пиротехники в Мексике погибли более 20 человек

В Мексике на заводе фейерверков произошла серия взрывов. По предварительным данным, погибли не менее 24 человек.

По информации мексиканских СМИ, взрывы прогремели в районе Тультепек, что в часе езды к северу от Мехико. Там находится скопление небольших заводов по производству пиротехники.

В настоящее время известно о 24 погибших и 49 пострадавших. На месте происшествия работают полиция, медики, пожарные и сотрудники экстренных служб. Идет разбор завалов, несколько зданий были разрушены.

Предположительно, причиной взрывов стало несоблюдение на производстве требований безопасности.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 06.07.18

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