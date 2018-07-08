В Таиланде стартовала операция по спасению детей из затопленной пещеры

На севере Таиланда в воскресенье, 8 июля, началась операция по спасению из затопленной пещеры 12 юных футболистов и их тренера после того, как родители дали согласие на ее проведение.

По словам руководителя спасательной операции Наронгсака Осоттанакона, операция по эвакуации подростков стартовала в 06:00 мск. В ней задействованы 18 водолазов, в том числе 13 иностранцев и 5 таиландских боевых пловцов. Каждого подростка и их тренера будут сопровождать по два водолаза.

Осоттанакон отметил, что сейчас погодные условия и уровень воды благоприятствуют проведению спасательной операции, добавив, что на спасение юных спортсменов может уйти не менее 11 часов. То есть, выхода детей из пещеры следует ожидать не раньше 17:00 мск.

Позднее генерал-лейтенант тайской армии Чалонгчай Чайакам уточнил, что спасательная операция может продлиться от двух до четырех дней, в зависимости от погоды и уровня воды, передает «Немецкая волна».

Как сообщал «Новый День», 23 июня игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером зашли в пещеру. Они планировали пройти до одного из подземных залов и вернуться обратно. Выбраться на поверхность подростки не смогли, так как внезапный ливень привел к наводнению и затопил часть пещеры. Поисковая операция продлилась десять дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода., Школьников и их наставника отделяли от выхода около 5 километров.

В минувшую пятницу, 6 июля, стало известно о гибели одного из участников спасательной операции – бывшего служащего тайского военно-морского флота. Мужчина добровольно помогал спасателям. Он доставлял баллоны с кислородом, когда потерял сознание под водой. Реанимационные действие не принесли результата. По предварительным данным, у дайвера закончился воздух, когда он возвращался назад.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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