Британия и Дания закупят у США ракет на 740 млн долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании и Дании авиационных ракет. Речь идет об оружии на общую сумму 740 млн долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

В ведомстве отметили, что Великобритания обратилась с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью 650 млн долларов (в сумму входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание и так далее).

Одновременно была одобрена продажа Дании 28 ракет аналогичного класса на сумму 90 млн долларов. Отмечается, что боеприпасы предназначены для самолетов F-16 и F-35. Как передает РИА «Новости», исполнителем по возможным контрактам будет Raytheon Missile Systems Company из Аризоны.

Вашингтон, Иван Гридин

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