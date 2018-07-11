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Среда, 11 июля 2018, 12:14 мск

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Британия и Дания закупят у США ракет на 740 млн долларов

Фото: lockheedmartin.com

Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании и Дании авиационных ракет. Речь идет об оружии на общую сумму 740 млн долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

В ведомстве отметили, что Великобритания обратилась с просьбой о продаже 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия стоимостью 650 млн долларов (в сумму входят расходы на поставку, обслуживание, подготовку персонала, техническое обслуживание и так далее).

Одновременно была одобрена продажа Дании 28 ракет аналогичного класса на сумму 90 млн долларов. Отмечается, что боеприпасы предназначены для самолетов F-16 и F-35. Как передает РИА «Новости», исполнителем по возможным контрактам будет Raytheon Missile Systems Company из Аризоны.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2018, РИА «Новый День»

Метки / США

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