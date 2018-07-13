Трамп пригрозил Британии разрывом отношений из-за «мягкого» Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не прислушалась к советам США о переговорах по выходу Соединенного королевства из состава Евросоюза, пишет газета Sun. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, который находится с официальным визитом в Британии.

Доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, получивший название «Белая книга», был опубликован в четверг, 12 июля. Из-за плана Мэй свои посты оставили два ключевых министра – министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон. По мнению отставников, предлагаемый премьером вариант содержит слишком много уступок по отношению к ЕС.

«Я бы сделал это по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала. Она хотела пойти другим путем. Я бы сказал, что она пошла в противоположную сторону», – заявил Трамп в интервью изданию.

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с ЕС вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку. Если они так поступят, то это, возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США», – подчеркнул Трамп.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. Как отмечает РИА «Новости», по всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Лондон, Иван Гридин

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