Германия наконец задумалась о России

Германия должна перестать строить из себя авторитета и представлять Россию страной с низким уровнем морали. С таким заявлением выступила репортер немецкого издания Die Welt Катрин Шпёр.

По ее словам, в последнее время западные СМИ активно публикуют материалы о политических и экономических проблемах России, в которых якобы виноват президент Владимир Путин. «Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством голосов переизбрали «диктатора». Я считаю, в этом есть какое-то противоречие», – указала Шпёр.

Больше всего, по словам журналистки, ее позабавила публикация одного из коллег, в которой он написал, что на чемпионате мира по футболу россияне вновь научились смеяться. «Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться», – с иронией замечает Шпёр.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.07.18

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