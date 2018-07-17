Аналитики назвали богатейшего человека в современной истории

Аналитики агентства Bloomberg определили самого богатого бизнесмена в современной истории. Им стал основатель Amazon Джефф Безос. Он лишил звания главного богача мира Билла Гейтса, который до недавнего времени возглавлял все подобные рейтинги.

Основатель Microsoft Билл Гейтс установил рекорд личного состояния в 1999 году. Безос заработал в общей сложности 150 млрд долларов, перешагнув эту планку и став богатейшим человеком с 1982 года, когда издание Forbes опубликовало первый рейтинг миллиардеров. Гейтс спустился на второе место в списке.

Кроме того, основатель Facebook Марк Цукерберг прирастил свое состояние и подвинул с третьего места американского инвестора, главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 17.07.18

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