Трамп: агрессивная Черногория может развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп предположил, что принцип НАТО об обязательной помощи союзникам в случае возникновения военного конфликта может привести к Третьей мировой войне. Причем зачинщиком боевых действий может стать Черногория.

Свое предположение американский лидер озвучил в интервью на телеканале Fox News. Ведущий задал президенту вопрос о Черногории, которая стала полноправным членом НАТО в прошлом году: «Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?».

Трамп ответил: «Я задаюсь тем же вопросом. Черногория – это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы – сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война!».

Президент США добавил, что считает несправедливой ситуацию, когда члены НАТО не вносят достаточно средств в бюджет альянса. «Мы защищаем их, а они даже не платят за это», – возмутился Трамп.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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