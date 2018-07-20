Производитель марихуаны впервые вышел с IPO на Nasdaq

Канадский производитель марихуаны Tilray провел первое в истории этой отрасли IPO на бирже Nasdaq, пишет MarketWatch. Компания смогла привлечь $153 млн, разместив 9 млн акций по цене $17 за бумагу, что выше первоначальной оценки на $14-16. Держателями около 6,5 млн акций, получивших тикер TLRY, стали инвесторы из США, остальные 2,5 млн бумаг выкупили представители Канады и других стран. Главным акционером Tilray останется фонд Privateer Holdings, базирующийся в Сиэтле.

Любопытным является тот факт, что в первом квартале 2018 года чистый убыток Tilray составил $5,2 млн при выручке в $7,8 млн. В январе-марте фирма собрала урожай в объеме 1,69 тонны наркотика и реализовала 1,3 тонны по цене $5,94 за грамм.

В Канаде акции компаний-производителей марихуаны торгуются давно и успешно, а их перспективы, по оценкам экспертов, весьма радужные. Месяц назад сенат Канады легализовал в стране свободное употребление марихуаны – начиная с осени граждане страны смогут единовременно покупать до 30 граммов легкого наркотика, а также выращивать дома для личных нужд до четырех кустов. Стоит отметить, что в медицинских целях марихуана давно и успешно применяется в Канаде.

По мнению президента компании «Московские партнеры» Евгения Когана, интерес инвесторов к Tilray понятен. «Весь мир сегодня занимается тем, что легализует лечебную марихуану. Раз это новый сектор, новый рынок, то, естественно, инвесторы с энтузиазмом в него вкладывают, очевидно, он будет расти. Объемы этого рынка очень сильные», приводит слова эксперт BFM.

На фоне активной борьбы с табакокурением в тех же США идет постепенная легализация марихуаны в медицинских целях. У врача-нарколога Сергея Полятыкина складывается впечатление, что одну вредную привычку пытаются заменить другой. «Мы видим появление наркотических лобби. Пропагандируется безопасность марихуаны по сравнению с алкоголем, широкое применение марихуаны в медицинских целях. За всем этим, естественно, стоят производители, те, кто продает эти товары, и те, кто предоставляет услуги, связанные с этими товарами», – отметил нарколог.

Отметим, что Tilray была основана в 2013 году и занимается выращиванием, переработкой и распространением конопли и продуктов на ее основе. Компания получила федеральную лицензию на осуществление деятельности в США. В 2016 году она стала первым легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в ЕС. В настоящее время фирма экспортирует свою продукцию в Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Чили, ЮАР, а также в ряд других стран, в том числе и Евросоюза, включая Германию и Хорватию.

Вашингтон, Иван Гридин

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